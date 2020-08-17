Son dakika haber: Şişli'de berberi gasp etmeye çalışan kişi yakalandı; gasp anları kamerada - Son Dakika

ŞİŞLİ'de Nijerya asıllı Türk vatandaşını bıçak ile gasp etmeye çalışan kişi, berberin arkadaşının kapıyı kilitlemesi sayesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gasp anları güvenlik kameralarına saniya saniye yansıdı.

Olay, Şişli Şehit Er Cihan Namlı Caddesi üzerinde saat 22. 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kasklı A.K. adlı kişi, işlettiği berber dükkanında bir arkadaşıyla oturan Nijerya asıllı Türk vatandaşı S.M'ye bıçak çekerek gasp etmeye çalıştı. Arkadaşına bıçak çekildiğini gören O.M. ise berberin kapısını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırdı. Berberde kapalı kalan şüpheli, kısa sürede olay yerine gelen Şişli ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalayarak gözaltına alındı. Şüpheli A.K.'nin Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

GASP ANI GÜVENLİK KAMERASINDAYaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet kaskı ile berbere gelen zanlının cebindeki bıçağı çıkararak berber S.M.'yi gasp etmeye çalışıyor. Arkadaşının gasp edildiğini gören O.M. dükkanın kapısını kilitleyerek olay yerine polis ekibi çağırıyor.

- İstanbul