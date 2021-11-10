Son dakika haber... Şişli'de çocuğunu parka götürürken öldürülmüştü, soruşturma tamamlandı - Son Dakika

- Şişli'de çocuğunu parka götürürken öldürülmüştü, soruşturma tamamlandı

İddianamede 9 şüphelinin 108 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Şişli'de çocuğunu parka götürürken çıkan çatışmada hayatını kaybeden Okan Karaten'in ölümüne ilişkin 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, şüphelilerin 108 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul Şişli'de, 11 Haziran günü akşam saatlerinde, 2 yaşındaki kızını eşiyle birlikte çocuk parkına götüren 48 yaşındaki Okan Karaten, iki grup arasında çıkan çatışmanın arasında kalmış ve kurşunların başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin 9 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, silahlı kavga olduğu ihbarıyla polislerin olay yerine gittiği, olayda şüpheli Halis Yazıcı'nın, yoldan geçmekte olan motosikletli kurye Mazlum Tikiz'in yaralandığı ve Okan Karaten'in ise başından vurulmuş şekilde hastaneye sevki sırasında hayatını kaybedildiği aktarıldı.

Şüphelilerin yolu kapattığı belirtildi

İddianamede, Nupella Otel hissedarı İlamettin Aytekin ile otelin gayrı resmi ortağı Deniz Sarıhan'ın otelin yanında bulunan boş arsayı kiralamak üzere hissedarı olan Ahmet Aydemir ile görüşmeye gittikleri, tarafların yapılan görüşmede tartışarak anlaşamadıkları, kiralamak isteyen şüphelilerin ofisten çıkmalarının sonrasında Ahmet Aytekin ve Gültekin Efe'nin arkalarından ellerinde silahla çıktıkları ancak bir eylemde bulunmadan geri döndükleri aktarıldı. Tartışmanın ardından şüphelilerin geri geldiğinin anlatıldığı iddianamede, araçla gelerek yolu kapattıkları, araçların geçişine izin vermediği, araçtan inen şüpheliler Osman Turan ile Deniz Sarıhan'ın sokakta karşılıklı beklediği, o esnada şüpheliler İslam Aytekin ile Yunus Aksak'ın motosikletle sürekli sokakta dolaştıkları belirtildi.

İşyerini kurşunladıkları aktarıldı

Şüpheliler Osman Turan ile Deniz Sarıhan'ın Ahmet Aydemir'e ait işyeri kurşunladıklarının anlatıldığı iddianamede, bu esnada motosikletten inen Yunus Aksak'ın da aynı işyerini kurşunladığı, mermilerin dükkanın camında ve kapıda maddi hasar meydana getirdiği, kurşunlanan adreste şüpheliler Ahmet Aydemir, Gültekin Efe Aydemir, Halis Yalazı, Mehmet Apaydın ve Ömer Faruk Sak'ın bulunduğu aktarıldı. Açılan ateş sonucunda şüpheli Halis Yalazı'nın, yoldan motosikletle geçen Mazlum Tikiz'in yaralandığı, eşi ve kızı ile olay yerinden geçmekte olan Okan Karaten'in ise başından vurulduğu kaydedildi.

Silahları çöp konteynerinin altına sakladıkları belirtildi

Çatışmanın ardından şüphelilerin kaçtığının belirtildiği iddianamede, kaçan şüphelilerin Kurtuluş'ta otoparkta olduğunun tespit edilmesi üzerine polis ekiplerinin otoparka gittiği, burada yakalanan şüphelilerin silahları saklaması için şüpheli Berkay Gencer'e verdiklerini söylemeleri üzerine şüphelinin yakalandığı ve silahları çöp konteynerinin altına sakladığını söylediği belirtildi. İddianamede, şüphelinin beyanı üzerine çöp konteynerinin altında bulunan poşette 2 adet tabanca, 1 adet UZİ diye tabir edilen otomatik silah ve silahlara ait fişeklerin ele geçirildiğinin anlatıldığı iddianamede, olayda karşı taraf olan Ahmet Aydemir ve Gültekin Efe Aydemir'in kullandıkları tabanca ile av tüfeğinin ise kurşunlanan işyerinde bulunduğu aktarıldı.

Şüpheliler arasında kiralama nedeniyle husumet olduğu vurgulandı

İddianamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan kurşunun UZİ olarak tabir edilen silahtan çıktığı, diğer yaralıların yaralanmasına neden olan kurşunların ise hangi silahtan çıktığının tespit edilemediği belirtildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Nupella Otel yanında bulunan arsanın kiralanması ile ilgili silahlı çatışma olayından birkaç saat önce Ahmet Aydemir'in gayrimenkul ofisine otel sahipleri şüpheli Deniz Sarıhan ve İlamettin Aytekin'in geldikleri, ayrıca daha öncesinde şüphelilerin dükkan kiralama konusunda anlaşma sağlayamadığı, bu sebeple aralarında husumet oluştuğu belirtildi.

108 yıla kadar hapis talebi

Savcılıkça hazırlanan iddanamede, maktul Okan Karaten'in ölümüne sebep olan tabancayı kullandığı aktarılan tutuklu şüpheli Yunus Aksak'ın, 'olasıkastla öldürme'suçundan 20 yıldan 25 yıla,2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan3 yıldan 9 yıla, 4 kişiye karşı'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36yıldan 60 yıla, 2 kişiye karşı 'mala zarar verme' suçundan 8 aydan 6 yıla ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan ise 5 yıldan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda64 yıl 8 aydan 108 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Berkay Gencer'in 4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüse yardım' suçundan 18 yıldan 30 yıla,2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan3 yıldan 9 yıla ve'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan da5 yıldan 8 yıla olmak üzere toplamda26 yıldan 47 yıla kadar hapsi talep edilen iddianamede, diğer şüphelilerAhmet Aydemir ve Gültekin Efe'nin ise, 6 kişiye karşı 'silahla kasten yaralamaya teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6'şaraya hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianamede, şüphelilerCem İşişler, Osman Turan, Osman Karaz,İslam Aytekin ve Deniz Sarıhan ise,2 kişiye karşı 'silahla kasten yaralama' suçundan3 yıldan 9 yıla,4 kişiye karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 36 yıldan 60 yıla ve2 kişiye karşı da 'mala zarar verme' suçundan8 aydan 6 yıla olmak üzere toplam39 yıl 8 aydan 75'er yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep edildi.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildiği takdirde şüpheliler hakim karşısına çıkacak.