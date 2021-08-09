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Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada

09.08.2021 09:45

Son dakika haberleri: Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti.

Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında dehşet anları kameraya yansıdı

Yoldan geçen anne ve baba, çocuklarının üzerine yatarak kurşunlardan korumaya çalıştı

İSTANBUL - Şişli'de parkta kalabalık bir grup kavga ettiği esnada ateşlenen bir silahtan çıkan kurşun, olayı izleyen 59 yaşındaki Türkhan Türel'e isabet etti. Ağır yaralanan adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, dehşet anları kameraya yansıdı. Olay sırasında yoldan geçen anne babanın çocuklarının üzerine yatarak kurşunlardan korumaya çalıştığı görüldü. Şişli polisinin gözaltına aldığı yaşı küçük 8 şüpheli ise adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Şişli Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde kalabalık bir grup Taşkızak Parkı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşların polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kavgaya karışan bir kişinin bıçakla, kavgayı izleyen bir kişinin de silahla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgayı izlerken vurulup ağır yaralandı

Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, kavgayı dağıttı. O esnada polisi gören ve birinin elinde silah olan 4 şahıs kaçmaya başladı. Havaya 1 el uyarı ateşi de açarak "dur" ihtarında bulunan yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu şahıslar izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise yaptığı araştırmada, izne çıkan arkadaşının yerine 1 haftalığına durakta telefonlara bakan 59 yaşındaki Türkhan Türel'in, kavgayı izlediği esnada karnına isabet eden kurşunla ağır şekilde yaralandığı ve otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldığı bilgisine ulaştı.

Sesleri duyan çocuklu aile dehşeti yaşadı

Hemen ameliyata alınan Türel'in, kurşunun omuriliğine isabet etmesi nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay yerinde bulunan 1 adet kovan ve birkaç bıçağa ise polis ekipleri tarafından incelenmek üzere el konuldu. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan şüpheliler ve eli silahlı şahıs parka doğru yürüyor. Vurulan adam ise şahısların arkasından parka bakıyor. Koşuşturmaca sonrası parkta çıkan kavgada silah ateşleniyor. Bazıları panikle koşarak kaçmaya başlıyor. Kavgayı izleyen adam ise vurularak yere eğiliyor. Çocuklu bir aile ise yere yatıyor. Vatandaşların panik yaşarken, bazı vatandaşlar adamın yanına geliyor.

Polisi yakaladığı 8 şüpheli serbest

Çalışmalara devam eden Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan yaşı küçük Çağdaş G.'nin bıçakla elinden yaralanması sonucu hastaneye gittiğini belirledi. Buradan yola çıkan Şişli polisi, küçük yaşlardaki Ali Arda A., Şeyhmus T., Delil E.'yi hastanede, Baran Ü., Bektaş E. ve Kayrahan Sencer Ü.'yü Feriköy Polis Merkezi Amirliği'nde ve ertesi gün sabah saatlerinde ise Sertaç Ç.'yi evinde gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan yaşı küçük 8 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada
Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada

Silah, Polis, kavga, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Silahlı kavgada seken kurşun taksiciye isabet etti...Dehşet anları kamerada - Son Dakika


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