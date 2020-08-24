Son dakika haber: Şişli'de gecekondu yangını 4 binaya sıçradı, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika

Şişli'de bir gecekonduda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 binaya daha sıçradı. Vatandaşlar panik içinde kendilerini dışarı atarken, itfaiyenin müdahale ettiği yangın vatandaşların da yardımı ile söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yayla Mahallesi Ceviz Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle sokakta bulunan gecekondudan dumanlar yükselmeye başladı. Ardından yükselen alevler gecekondunun yanındaki 4 binaya daha sıçradı. Kendilerini dışarı atan vatandaşlar yangına hortumla müdahale etti. Vatandaşlar birbirlerini uyararak bütün binaları panik içinde boşalttı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Bazı vatandaşlar, yangına hızlı müdahale edilmesi için itfaiye ekipleriyle birlikte hortumları taşıyarak çalışmalara katıldı. Söndürme çalışmalarına destek amacıyla çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangında binalarda maddi hasar meydana geldi. Soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor.

(İHA)