ŞİŞLİ'DE İKİNCİ KATTAKİ DAİREYE TIRMANARAK GİREN - Son Dakika

* Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL, (DHA)- ŞİŞLİ'de bir binanın ikinci katında bulunan daireye tırmanarak girmesi güvelik kameralarınca tespit edilen hırsız yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Çağlar Sokak'ta bulunan bir evden hırsızlık ihbarı aldı. Harekete geçen ekipler, meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisinin yakalanmasına yönelik çevrede bulunan kamera görüntülerinin inceledi. Olayı gerçekleştirenin G.E. isimli kişi olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, şüpheli G.E.'yi önceki gün yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli G.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. HIRSIZIN İKİNCİ KATA TIRMANMA ANLARI KAMERADA

Hırsızın binanın ikinci katında bulunan daireye tırmanma anı çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Çağlar Sokak'ta bulunan binanın önüne gelen şüpheli G.E., birinci katta bulunan dairenin demir korkuluklarına tırmanarak, ikinci katın penceresine ulaşıyor. Daha sonra daireye giren şüpheli, bir süre sonra binanın dış kapısından çıkarak sokaktan ayrılması kameya yansıdı.