Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika

Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

20.01.2021 13:13

Gelen son dakika haberine göre Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi Polis tedbir amaçlı çevre binaları tahliye etti Şişli'de bir inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi.

Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Polis tedbir amaçlı çevre binaları tahliye etti

İSTANBUL - Şişli'de bir inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine gaz kesilirken polis ekipleri tedbir amaçlı binadakileri tahliye etti.

Olay Şişli Kurtuluş Kınalı keklik sokakta meydana geldi Edinilen bilgiye ve iddialara göre inşaat çalışması sırasında iş makinası doğalgaz borusunu deldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve İGDAŞ ekibi sevk edildi. İGDAŞ ekipleri mahalleye gelen doğalgazı keserken doğalgaz borusunun patladığını gören birçok mahalleli sokağı terk etmeye başladı. Polis ekipleri tedbir amaçlı sokağı araç ve yaya trafiğine kapatırken polis ekipleri tedbir amaçlı çevre binaları tahliye etti. Ekiplerin olay yerindeki incelmesi sürüyor.

Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Doğalgaz, İnşaat, Polis, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Şişli'de inşaat çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi - Son Dakika


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