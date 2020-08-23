Son dakika haber... Şişli'de iş yerinde yangın-1 - Son Dakika

Son dakika haber... Şişli'de iş yerinde yangın-1
Bir son dakika haberine göre ÖZGÜR EREN / ŞİŞLİ, Bahçecik Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
ÖZGÜR EREN/ ŞİŞLİ, Bahçecik Sokak'ta bulunan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:08
Kaynak: DHA
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