ŞİŞLİ'DE KUMAR BASKINI KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'de kumarhaneye çevrilen daireye yapılan baskında içerde bulunan 17 kişiye toplam 79 bin 13 lira idari para cezası uygulandı. Polisin baskın anı da kameraya yansıdı. Şişli İzzetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir adreste yapılan kontrollerde, içerde 4 adet oyun masası olduğu, oyun yeri olarak tasarlandığı, masaların üzerinde oyun pulları, oyun kağıtları, zarların bulunduğu ve içerideki kişilere çay servisi yapıldığı tespit edildi. İçerde bulunan 17 kişiye Sokağa çıkma yasağı ihlali ve Kumar oynamaktan toplam 79 bin 13 lira idari para cezası uygulandı. İkamet sahibi kişiye Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapılırken, ikamet mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.