ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI

ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI ŞİŞLİ'de polisten kaçan çalıntı motosikletteki 2 kişi taksiye çarptı.

ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI, System.String[]

ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI
ŞİŞLİ'de polisten kaçan çalıntı motosikletteki 2 kişi taksiye çarptı. Kazada motosikletteki 1 kişiyle, savrulan motosikletin çarptığı 1 kişi yaralandı.
Olay, Kurtuluş Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, üzerinde 2 kişi bulunan seyir halindeki 34 EG 3272 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Polisin uyarısına rağmen şüpheliler kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ve motosiklette bulunanlar şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet, Kurtuluş Caddesi ile Akağalar Caddesi'nin kesiştiği noktada Çetin Sarıdoğan idaresindeki 34 TBD 06 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi savrularak yer düşerken, kayan motosiklet ise caddedeki seyyar köftecide yemek yiyen 1 kişiye çarptı. Kazada motosikletten düşen bir kişi ile kazan motosikletin çarptığı kişi yaralandı. Polis ekipleri, yaralı olarak yakalanan şüpheliyi kelepçelerken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.
MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI
Öte yandan, polisin incelemelerinde motosikletin çalıntı olduğu, yakalanan şüphelinin ise hırsızlıktan poliste kaydı olduğu öğrenildi. Çalıntı motosiklet çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan taksi sürücüsü Çetin Sarıdoğan, Ben yokuştan yukarı çıkarken motorlular kaçıyordu. Bana vurdular. Biri kaçtı dedi.

- İstanbul

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 05:08 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI 2 YARALI - Son Dakika

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