Şişli'de çıkan yangın sonucu 2 konteyner tamamen yanarken 3 otomobil de hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sokağı'ndaki inşaata ait 2 konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler konteynerleri sararken yangın yakında park halindeki 3 otomobile de sıçradı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonucu 2 konteyner tamamen yanarken 3 otomobil de kısmi yanma sonucu hasar gördü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Şişli'de yangın - Son Dakika