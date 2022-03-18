Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar - Son Dakika
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Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar

18.03.2022 17:31
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar

ŞİŞLİ'de iddiaya göre şömine bacasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir apartmanın çatısında yangın çıktı.

ŞİŞLİ'de iddiaya göre şömine bacasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Binada sakinleri panikle sokağa çıkıp birbirlerine sarılarak teselli buldu. Bir anda bastıran kar apartman sakinlerine zor anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 15.15 sıralarında Nişantaşı Elhan Sokak'ta 5 katlı apartmanın çatısında çıktı. Yoğun dumanı görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışma başlatırken, apartman sakinleri de panikle dışarıya kaçtı. 5'inci katta oturan iki genç birbirlerine sarılarak teselli bulmaya çalıştı. Yine 5'inci kattaki diğer dairede oturan kişiler de birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle yangın çıkan apartman sakinleri zor anlar yaşadı. İddiaya göre 5'inci kattaki dairede, şömine bacasından çıkan kıvılcımların çatıya sıçramasıyla çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.


Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar
YORUMLAR
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İtfaiye, Yangın, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şişli'de yangın, kar altında sokakta kaldılar - Son Dakika


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