Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı - Son Dakika

Şişli'de hırsızlık yaptığı sırada fark edilen küçük yaştaki B.T. adlı kız çocuğu, vatandaşların dikkati sonucu polis ekiplerine ihbar edildi. Yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan kız çocuğu, çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

4 FARKLI YÖNTEMLE HIRSIZLIK YAPIYOR

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın hırsızlık yaptığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonrası kız çocuğunun kimliğini tespit eden ekipler, çocuğun 4 ayrı yankesicilik yöntemiyle hırsızlık suçuna karıştığını gördü.

SERBEST BIRAKILDI

Bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, B.T.'yi Şişli, Eskişehir Mahallesi'nde buldu. Polislerden kaçmaya çalışırken yakalanan kız çocuğu, gözaltındaki işlemelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.