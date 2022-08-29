Son dakika haber | Şişli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Son dakika haber | Şişli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

29.08.2022 01:06
Son dakika haber | Şişli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Şişli'de, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Şişli'de, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Halaskargazi Caddesi'ndeki bir binanın dördüncü katında tek başına kalan kişiden haber alamayan komşuları polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Ekipler, evde kalan kişinin yere düşmüş şekilde hareketsiz yattığını tespit etti.

Sağlık ekipleri, 89 yaşında olduğu belirtilen ancak ismi öğrenilemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Şişli'de yaşlı adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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