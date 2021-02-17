Son dakika haberi | Şişli'de yol kapandı; çocuklar poşetle kaydı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şişli'de yol kapandı; çocuklar poşetle kaydı

Son dakika haberi | Şişli'de yol kapandı; çocuklar poşetle kaydı

17.02.2021 13:06

Son dakika haberleri: ŞİŞLİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

ŞİŞLİ'de yoğun kar yağışı nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Kapanan yolu fırsat bilen çocuklar, poşetlerle yolda kayarak kartopu oynadı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Araçlarında zincir bulunmayan birçok araç yolda kaldı. Şişli, Akağalar Caddesi'nde de kapanan yolu fırsat bilen çocuklar poşetlerle yolda kayarak kartopu oynadı.  Yolda kalan birçok kişi de yürüyerek işe gitmeye çalıştı. Bazıları da yolda yürümekte güçlük çekti.


Kaynak: DHA
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Şişli, Güncel, Son Dakika

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