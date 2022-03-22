Son dakika haber: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı

22.03.2022 10:43
Son dakika haber: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şişli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında devrilen polis aracındaki iki görevli yaralandı.

Şişli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında devrilen polis aracındaki iki görevli yaralandı.

Piyalepaşa Bulvarı'nda seyir halindeki biri resmi polis aracı olmak üzere 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sırasında devrilen polis aracındaki iki polis memuru hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralı polisler, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Şişli'de zincirleme kazada polis aracı devrildi, 2 polis hafif yaralandı - Son Dakika
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