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ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

03.02.2022 09:05

*14 yıl hapis cezası hamile olduğu için ertelendi.

*14 yıl hapis cezası hamile olduğu için ertelendi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ'de bir lokantada yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nın içinde yaklaşık 16 bin lira değerinde döviz bulunan çantasını çalarak kaçan iki kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 34 yaşındaki Dilan B.'nin daha önce işlediği suçlardan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Hamile olduğu için cezası ertelenen şüpheli suç ortağı ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Şişli'de bir lokantada geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda yemek yiyen Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu Ba.T.B.'nin yanındaki kol çantası ortadan kayboldu. Mağdurun İçinde 1000 Euro ile 40 bin CFA (Orta Afrika Cumhuriyetinde kullanılan para birimi) bulunan çantanın kaybolduğunu fark etmesi üzerine lokantadaki güvenlik kameraları incelendiğinde gerçek ortaya çıktı. Görüntülerde mağdurun hemen arkasında masada sözde yemek yiyen kadın grubundan bir kişinin elindeki poşetle perdeleme yaparak fark ettirmeden çantayı çaldığı anlaşıldı. Görüntülerde şüphelilerin çantayı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri görüntüleri inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüpheliler Dilan B. ile suç ortağı olduğu iddia edilen Selma K. gözaltına alındı.

AZILI SUÇLU ÇIKTILAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Dilan B.'nin daha önceden 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin daha önce de benzer suçlardan 14 kez yakalandığı tespit edildi. Polis kayıtları göre Selma K.'nın daha önceden 5 kez yakalandığı ve hakkında yakalama müzekkeresi bulunduğu öğrenildi.

HAMİLE OLDUĞU İÇİN 14 YIL HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Açıktan hırsızlık suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Dilan B.'nin cezası ise hamile olduğu için ertelendi. Şüpheliler adli kontrol hükümlerince her gün polis merkezine giderek imza verecekler.

ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

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Orta Afrika, Döviz, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DEKİ LOKANTADA YABANCI UYRUKLU KADININ ÇANTASINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika
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