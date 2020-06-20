Son dakika haber: ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU'NDA ZORUNLULUK VAR MASKE TAKAN YOK -1( Maçka Parkı) - Son Dakika



İSTANBUL-ŞİŞLİ VE ZEYTİNBURNU'NDA ZORUNLULUK VAR MASKE TAKAN YOK

İstanbul'da maske takma zorunluluğu getirilse de Şişli'deki Maçka Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde kimse maske takma zorunluluğuna uymadı

İstanbul'da valilik kararıyla koronavirüs önlemleri kapsamında açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı'nda ve Zeytinburnu Sahili'nde vatandaşlar maske takma kararına ve sosyal mesafe kuralına uymadı. Bazı vatandaşlar park içinde yürüyüş yaparken bazı vatandaşlar ise arkadaşlarıyla sohbet etti. Zeytinburnu Sahili'nde bir grup vatandaş yanlarında getirdikleri saz ve gitarla çaldıkları müziklerle eğlenirken bazı vatandaşlar ise piknik yaptı.

- Rk