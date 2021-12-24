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Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika

Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

24.12.2021 12:11

Son dakika haberleri... Sivas dondu.

Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

SİVAS Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın alında 29.7 dereceye kadar düştü, Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölü buz tuttu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz gece Türkiye'de ki en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 29.7 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde ölçüldü. Şehir merkezinde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Sivas adeta dondu. Sivas'ın Hafik ilçesinde bulunan Hafik gölünün yüzeyi buzla kaplandı. Gölde yaşamlarını sürek karabataklar göl ortasında kalan küçük bir su adacığına sığınmak zorunda kaldı. Göl yüzeyinde beslenmek için yiyecek arayan bir tilkide görüntülere takıldı. Sibirya'yı andıran gölde görülmeye değer kartpostallık görüntüler oluştu.

Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu
Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu
Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye, Hafik, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Sivas dondu... Hafik gölünün yüzeyi buz tuttu - Son Dakika
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