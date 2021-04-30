SİVAS EMNİYET MÜDÜRÜ AYDOĞAN'DAN 'İZİN BELGESİ' UYARISI - Son Dakika

SİVAS'ta, tam kapanma kararı sonrası başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde denetimler sıkı şekilde yapıldı. Ekiplerin çalışmalarını denetleyen İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "İzin belgeleri bakanlığın belirlediği formatlara uygun olmalı. Evlerinde oturan sessiz çoğunluğun haklarını savunmak da bizim görevimiz" dedi.

81 ilde uygulanmaya başlayan tam kapanma süreci kapsamında 17 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Sivas'ta 23 farklı noktada polis denetim noktaları oluşturuldu. Araç sürücülerini denetleyen ekipler, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguladı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan İnönü Bulvarı'nda denetim noktasını ziyaret eden Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. Aydoğan, polis ekiplerini de koordine ederek, yapılacak uygulamalar hakkında bilgi verdi.

'İZİN BELGELERİ BAKANLIK FORMATINA UYGUN OLMALI'

Özel sektörde çalışan vatandaşların izin belgelerinde sorun yaşadığını vurgulayan Sivas İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, "İzin belgesi konusu özellikle özel sektörde çalışan arkadaşlar için biraz problem gibi görünüyor. İçişleri Bakanlığı sitesinde yer alan özel sektör izin belgesi formuna uygun bir form halinde personellerine bu belgeleri vermelerini istiyoruz. Bu belgeleri verirken iyi niyetli olmak esas olan, biz de vatandaşlarımıza bu noktada güveniyoruz. Vatandaşların elinde eğer belge varsa ve bu belge bakanlığın gönderdiği formata uygun değilse uygun hale getirmelerini rica ediyoruz. Ama ellerinde hiçbir belge yok ve sokağa neden çıktıklarını kanıtlamıyorlarsa bu takdirde elbette yasanın bize verdiği yetki ve bakanlığımızın bize gönderdiği talimat çerçevesinde de yasal işlemleri yapmaktan geri durmayacağız. Biz kanun adamıyız ve kanunun koyduğu talimatları yerine getirmekle yükümlüyüz. Evlerinde oturan sessiz çoğunluğun haklarını savunmak da bizim görevimiz. Dolayısıyla sokakta olan insanların neden sokakta olduklarının takibi, evlerinde oturan, kurallara uyan vatandaşlarımızın daha hızlı bir şekilde hayatlarının normalleşmesini sağlamak sorumluluğumuz ve ödevimiz" dedi.