Son dakika haber... Sivas Numune Hastanesinde çevre düzenlemesine başlandı - Son Dakika

Sivas Belediyesi, Numune Hastanesinin fiziki altyapısını güçlendirerek çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmaları inceleyen Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, ilgililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olgun, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatlarıyla kentte bulunan sağlık kuruluşlarının altyapılarını ve çevre düzenlemelerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda ilk olarak Cumhuriyet Üniversitesi hastanesinin yeni hizmet binasında çalışma yaptıklarını anımsatan Olgun, "Bugün de Numune Hastanemizin altyapı çalışmalarını tamamlayarak çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarına başladık. Bu vesile ile pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaygusuz ise çalışmalardan ve desteklerinden dolayı Sivas Belediyesine teşekkür ederek, "Belediye başkanımıza talebimizi iletmemizle ekipler hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Başkanımıza ilgili başkan yardımcımıza ve emek veren tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Aynı zaman fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza da pandemi sürecinde gösterdikleri özveri için bir kez daha teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.