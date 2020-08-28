Son dakika haber... Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Akıncılar ilçesi Sapanlı köyü bugün itibariyle İlçe Hıfssızzıha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.Karantinaya alının köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları'nın karşılayacağı bildirildi.

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