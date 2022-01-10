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Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü

10.01.2022 09:31
Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde 2021 yılında bin 602 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 33 kişi öldü, 2 bin 954 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl Sivas'ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 872 olarak açıklandı. - SİVAS

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Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü - Son Dakika
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