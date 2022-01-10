Son dakika haber: Sivas'ta 2021'de trafik kazalarında 33 kişi öldü - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, 2021 yılında meydana gelen ölümlü-yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazalarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri kamuoyu ile paylaştı.

Verilere göre Sivas karayolu sınırları içerisinde 2021 yılında bin 602 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 33 kişi öldü, 2 bin 954 kişi de yaralandı. Geçtiğimiz yıl Sivas'ta gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazası ise bin 872 olarak açıklandı. - SİVAS