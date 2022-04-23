Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin kiraladıkları araçla 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin sıkı takibiyle yakalanan şüpheliler, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.