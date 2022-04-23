Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

23.04.2022 00:55
Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu S.T, C.A, A.K. ve G.İ'nin kiraladıkları araçla 27 ikametten hırsızlık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerin sıkı takibiyle yakalanan şüpheliler, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sivas'ta 27 ikametten hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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