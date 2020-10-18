Son dakika haber... Sivas'ta Afgan çoban arazide ölü bulundu - Son Dakika

Özkan'ın kendine ait olduğu belirtilen tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

İlçede bir süredir çobanlık yapan Naqibullah Özkan'dan (27) haber alamayan sürü sahibi, köy halkıyla arama çalışması başlattı. Köylüler, Özkan'ı Sincan köyü Tortu mezrasında hareketsiz halde buldu.

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