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Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

07.12.2021 11:29
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

Son dakika haberleri: Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Sivas'ta doğuştan kalp yetmezliği bulunan 12 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

Şarkışla'da yaşayan Halime ve Alender Macin çiftinin 12 gün önce dünyaya gelen kızlarına kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

Numune Hastanesinde tedavi altına alan bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

Henüz ismi konulmayan "Macin" bebeğin İstanbul'a götürülmesi için Sivas'a ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden Nuri Demirağ Havalimanına ulaştırılan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı
Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı

İstanbul, Ambulans, Sivas, Kalp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sivas'ta ambulans uçak kalp hastası 12 günlük bebek için havalandı - Son Dakika
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