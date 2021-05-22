Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, baba ve oğlu hayatını kaybetti.
Karacaören köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan Mustafa Y. ve oğlu Murat Y. yaşamını yitirdi.
Kavgaya karışan şüpheliler S.A. (41), Ö.A (42) ve E.A (17) gözaltına alındı.
Jandarma, olayda kullanılan ruhsatlı tabancaya el koydu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu öldü - Son Dakika