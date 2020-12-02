Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber! Sivas'ta bir köy karantinaya alındı
02.12.2020 17:55
Son dakika haberlerine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Tepecik köyü, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
Son Dakika Maradona'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğü öne sürüldü Altının kilogramı 459 bin liraya yükseldi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 'İsviçre Sistemi' geliyor CHP'li Özel, Bakan Akar'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü pandemi sebebiyle yayınlanmayacak Saldırıya uğrayan muhabir, kendisine saldıranlar için ders gibi ceza istedi Polis bile şaşırdı! Avustralya'ya gönderilecek yorgandan 8 kilo uyuşturucu çıktı ABD'de salgının bilançosu son iki haftada ağırlaştı: Dakikada ortalama iki kişi hayatını kaybediyor