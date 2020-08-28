Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 17:55 - Kaynak: AA
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