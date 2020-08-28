Son dakika haber: Sivas'ta bir köy Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Sapanlı köyünün, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı belirtildi.

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