Son dakika haber... Sivas'ta cip ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika

SİVAS'ta cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Erzincan karayolu üzerinde meydana geldi. Fazlı Kaya yönetimindeki 06 DJ 8206 plakalı otomobil ile Şükrü Ateş'in kullandığı 06 BPM 798 plakalı cip çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada cipte bulunan Fatma ile kızı Elif Sena Çitkıran (11) yaralandı. Yaralı anne ve kızı ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Sürücüler ise kazayı yara almadan atlattı.Kaza anı çevrede bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.