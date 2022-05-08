Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

08.05.2022 11:28
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre SİVAS'ın Hafik ilçesinde köyde çıkan yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü Hüseyin Torun (30) hayatını kaybetti.

SİVAS'ın Hafik ilçesinde köyde çıkan yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü Hüseyin Torun (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Özen köyü yakınlarında meydana geldi. Besinli köyünde çıkan bir yangına müdahale etmek için yola çıkan Hüseyin Torun yönetimindeki 58 BT 295 plakalı Hafik Belediyesi'ne ait itfaiye aracı, viraja girerken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Hüseyin Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Torun'un cenazesi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilerek Hafik'e götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü - Son Dakika


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