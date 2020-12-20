Sivas'ın Suşehri ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kekeç köyü Hamam mezrasında ikamet eden D.Ü (64), 58 DA 667 plakalı traktörüyle odun getirmek için tarlasına gitti.

D.Ü'nün uzun süre dönmemesi üzerine ailesi ve köylüler, arama çalışması başladı.

Tarlada traktörü devrilmiş halde gören köylüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan D.Ü'nün öldüğünü belirledi.

Cenaze, Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.