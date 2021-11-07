Sivas'ın Zara ilçesinde ekskavatörle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
S.K. (65) yönetimindeki otomobil, Emirhan köyü yakınlarında A.Ö. (52) idaresindeki ekskavatörle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan G.Ö. (66) ağır yaralandı.
Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan S.K, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
G.Ö'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Ekskavatör operatörü A.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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