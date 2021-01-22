Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor - Son Dakika

Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor

22.01.2021 13:53

Sivas'ta bir öğretim üyesi ile veteriner hekim, toksoplazma parazitinin kedilerden insanlara bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilimsel çalışma başlattı.

Sivas'ta bir öğretim üyesi ile veteriner hekim, toksoplazma parazitinin kedilerden insanlara bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilimsel çalışma başlattı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Parazitoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Turan Taş ve veteriner hekim İbrahim Özmen, kedilerden insanlara toksoplazma parazit geçişi olup olmadığını araştırmak amacıyla bilimsel çalışma başlattı.

Üniversitede tez konusu olan çalışmayla evinde kedi besleyen insanlardan alınan kan örnekleri beslemeyenlerin kan örnekleriyle incelenerek toksoplazma parazitinin her iki gruptaki görülme sıklığı araştırılıyor.

Veteriner hekim Özmen'in kliniğinde 10 gün süreyle kedi besleyen 100 kişi ile beslemeyen 100 kişiden alınacak kan örnekleri, üniversitenin laboratuvarında incelendikten sonra kıyaslama yapılacak.

Özmen, toksoplazmanın sadece kedilerden bulaştığı yönünde bir algı olduğunu ancak çiğ ve pişmiş gıdalardan da bulaşabileceğini söyledi.

Bu çerçevede yapılan çalışmayla toksoplazmanın varlığını kıyaslayabileceklerini anlatan Özmen, şunları kaydetti:

"Toksoplazma genellikle halk arasında kedilerden insanlara bulaşabilen bir hastalık olarak biliniyor. Biz de burada evinde kedi besleyen 100 kişi ile beslemeyen 100 kişinin kan örneklerini alarak bu parazitin varlığını araştırıp kıyaslama yapacağız. Toksoplazmanın sadece kedilerden bulaştığı yönünde bir algı var ama et doğrarken bile bulaşabilir. Hatta bu parazite az miktarda maruz kalmış hayvan sahipleri, parazite karşı geliştirmiş olduğu antikorlar sayesinde koruyucu olabiliyor. Bu durum onlar için dezavantaj yerine bir avantaj olabiliyor. Toksoplazma, görme bozukluklarına yol açabiliyor ama birçok insanda ufak boğaz ağrılarıyla bile atlatılabiliyor. Birçoğumuz enfekte olsak dahi farkında bile olmayabiliyoruz. Etki anlamında değişen bir yelpazesi var. Çalışmamızın sonuçları, evde kedi beslemenin toksoplazma varlığıyla ilişkisi var mı, bunu ortaya koyacak."

Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor
Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Veteriner, Sivas, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ev kedilerinin toksoplazma paraziti bulaştırıp bulaştırmadığı araştırılıyor - Son Dakika


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