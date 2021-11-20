Evin bahçesine devrilen tırdaki 2 kişi öldü - Son Dakika

Ünlü sanatçı Kadir İnanır apar topar hastaneye kaldırıldı! Felç kalma riski var

Türk üreticisini yıkan haber! Rusya, 116 milyon doları bulan ithalatı durdurdu

Araçta sıkışan cenazeler, Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Azat Kasit (22) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Fesih Dindar (49) yönetimindeki 23 ABV 477 plakalı tır, D-100 kara yolunun Koyulhisar ilçesi Üçyol mevkisinde istinat duvarından düşerek bir evin bahçesine devrildi.

Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın mutfağındaki yangını söndürmek için hükümete 6 maddelik öneri

Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?