Son dakika haber: Sivas'ta hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

A.K, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.K, buradan Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi A.K. (72) yaralandı.

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