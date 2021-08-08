Kazada araçta bulunan A.B. (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile aynı araçtaki A.E.İ. (3), T.L. (19), G.L. (66) ve M.L. (66) yaralandı.

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