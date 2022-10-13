Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

13.10.2022 18:11
Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında

Bir son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık N.K. (26), müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık N.K, ifadesinde, olay günü amcasının oğluyla birlikte olduğunu, alkol ve uyuşturucu madde kullandığını, sonrasında ise evine giderek uyuduğunu iddia etti.

Daha sonra babasının uyandırmasıyla olaydan haberdar olduğunu ileri süren sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Olay günü üzerimde gri pantolon, kırmızı kazak ve sarı mont vardı. Babam beni uyandırıp olayı anlattığında olayın sorumlusu olarak kıyafetlerimden dolayı beni söylediklerini anlattı. Bu sırada dahi kendimde değildim. Karakola ifade vermek için evden çıkmıştım, polisler beni aldılar. Atılı suçlarla alakam yoktur, eve girmedim, maktulü öldürmedim ve telefonunu almadım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Maktul D.T'nin babası B.Y. ise "Sanığın daha önceden de sabıkaları vardır. Çocuğumu kaybettim, aynı acıyı başkası yaşasın istemiyorum. Adalete güveniyorum, sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Maktulün annesi Z.Y. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Olay günü eşimle telefonda görüntülü konuşuyorduk"

Maktulün kocası E.T. ise şunları kaydetti:

"Olay günü eşimle telefonda görüntülü olarak konuşuyorduk. Bu sırada eşim bana odadan ses geldiğini söyledi. Telefon ve kamerası açık olarak odaya giderek ışığı yaktı. Odada bir şey olmadığını görünce mutfağa doğru geçti, bu sırada telefonu elinden düştü. Telefon eşimin elinden düşmeden önce uzun boylu, sarı montlu bir kişinin evde olduğunu gördüm ancak bu kişinin yüzünü görmedim. Telefon düştükten sonra kapandı ve bir daha açılmadı."

E.T. daha sonra civarda oturan bir akrabasını arayarak evlerini kontrol etmesini istediğini, iş arkadaşlarından da polisi aramalarını istediğini anlattı.

Eşinin öldürüldüğünü akrabalarından öğrendiğini belirten E.T, sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Şarkışla ilçesinde 26 Şubat'ta Yukarımahalle'de oturan 24 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi D.T'nin komşuları, kadını evinde yaralanmış halde bulunca polise haber vermiş, eve gelen polis ve sağlık ekipleri, bıçakla yaralandığı belirlenen D.T'yi hastaneye kaldırmıştı. Genç kadın, müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelendikleri N.K'yi gözaltına almıştı.

Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen şüpheli, ilk ifadesinde hırsızlık amacıyla girdiği evde D.T'yi bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

YORUMLAR
500
Uyuz hastalarını sevindiren gelişme: Alternatif su bulundu Uyuz hastalarını sevindiren gelişme: Alternatif su bulundu Sivas gündem haberleri: Doğa tutkunları Sivas'taki Tödürge Gölü'nde kamp yaptı Sivas gündem haberleri: Doğa tutkunları Sivas'taki Tödürge Gölü'nde kamp yaptı
Kaynak: AA

Cep Telefonu, Erzincan, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:38 Emre Belözoğlu, kan şekeri düşünce Rigas Skola maçından sonra yapılan basın toplantısına katılamadı
21:52 Başakşehir, sahasında Rigas Skola'yı 3-0 yendi
21:40 Fenerbahçe, deplasmanda AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup etti
21:39 Ankara'da suya yapılan yüzde 50 indirim önergesinin aynısı Kahramanmaraş'ta AK Partililer tarafından gündeme alınmadan reddedildi
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:35 Oğuzhan Koç'un yeni imajı Freddie Mercury'ye benzetildi! İşte bıyıkların sırrı
20:14 Tekirdağ'da şaşkınlık yaratan olay! Genç kız, 3 gün kaldığı sığınaktan attığı çığlıklar sayesinde kurtuldu
20:03 Deprem uzmanından Van ve çevresine kritik uyarı: Son dönemlerde hareketlilik arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 22:46:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement