Son dakika haber... Sivas'ta hırsızlık operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 6 zanlı yakalandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kangal ilçesinde baz istasyonlarından akü çalınması üzerine harekete geçti.
Ekipler, faili meçhul 15 hırsızlık olayını aydınlatırken, 40 bin lira değerinde 8 akü ele geçirdi.
Operasyonda nitelikli hırsızlık suçunu örgütlü olarak işledikleri ileri sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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