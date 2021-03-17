Jandarma ekipleri şehitler için özel klip hazırladı - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekipleri "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı" dolayısıyla klip hazırladı.

Şarkışla Jandarma Komutanlığı ekiplerince sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın "Şehitler Ölmez" türküsü eşliğinde hazırlanan klipte, ekiplerin kentteki şehitlerin mezarları ziyaret ederek, kabirleri başındaki yıpranan Türk Bayraklarını yenisiyle değiştirmesi görüntülere yansıyor.

Jandarmaların, şehit ailelerini ziyaretine yer verilen klipte ayrıca Sivaslı şehitlerin fotoğrafları ve biyografisi de yer alıyor.

Klipte, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi olan annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen Mustafa Bedirhan Karakaya'nın mezarı başında dua eden askerlerin görüntüsüne de yer veriliyor.

Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşılan klip, kısa sürede büyük beğeni topladı.