SİVAS'ın Kangal ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kontrol noktasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrol noktasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara sürpriz yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, sürücü veya yolcu durumundaki kadınlara çiçek vererek, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Uygulamadan memnun kalan kadınlar, ekiplere duyarlılıkları için teşekkür etti.