Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek - Son Dakika

Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek

08.03.2021 14:51
Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek, System.String[]

Son dakika haberleri... SİVAS'ın Kangal ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kontrol noktasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verdi.

SİVAS'ın Kangal ilçesinde jandarma ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kontrol noktasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara çiçek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yol kontrol noktasında durdurulan kadın sürücü ve yolculara sürpriz yaptı. Araçları tek tek durduran ekipler, sürücü veya yolcu durumundaki kadınlara çiçek vererek, kolonya ve çikolata ikramında bulundu. Uygulamadan memnun kalan kadınlar, ekiplere duyarlılıkları için teşekkür etti.


Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek

Kadınlar Günü, Hisarcık, Jandarma, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek - Son Dakika


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