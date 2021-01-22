Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu

22.01.2021 16:33
Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta bir kamyonette gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Sivas'ta bir kamyonette gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Mevlana Mahallesi Hikmet Boran Caddesi'nde bir kamyonette yapılan aramada, gümrük kaçağı bandrolsüz 120 bin 800 makaron, 74 kilogram tütün, 26 kilogram nargile tütünü ve 167 kilogram mükerrer bandrollü tütün ele geçirdi, sürücü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda ise yaralama suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü, İstiklal Caddesi'nde yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Tütün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Anaokulu öğrencileri eksi 25 derecede buzlu su dolu kovayı başlarından aşağı boşalttı Son Dakika: İstinaf, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu Mesut Özil'in kitap okurken çekilen fotoğrafının montajlanması sosyal medyada tepki çekti Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkat çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu
Nagelsmann, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Sörloth transferine izin vermedi Nagelsmann, Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündemindeki Sörloth transferine izin vermedi         
17:01
Vatan Partisi'nde 108 kişi Doğu Perinçek'e tepki gösterip istifa etti Vatan Partisi'nde 108 kişi Doğu Perinçek'e tepki gösterip istifa etti         
16:40
Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi Korona olma korkusu yüzünden diş hekimine gitmeyi reddetti, aldığı ağrı kesiciler sonunu getirdi         
16:00
Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi Genç kadına saatlerce tecavüz eden sanık iş yerinin önünde darbedildi         
15:46
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız         
14:01
Yanlış kapıya dayanan adam az kalsın bir aileyi canından edecekti Yanlış kapıya dayanan adam az kalsın bir aileyi canından edecekti         
13:43
Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti         
12:58
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi Hamilelik onu durduramadı! Ünlü model Emily Ratajkowski bantlı mayosuyla sere serpe poz verdi         
10:12
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 17:16:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Sivas'ta kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei