Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

24.02.2022 11:12
Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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Jandarma, Sigara, Esrar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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