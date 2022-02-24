Son dakika haber: Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele operasyonlarında 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta jandarma ekiplerinin operasyonlarında 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirdi, 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi kapsamında uygulama noktalarında durdukları araçlarda arama yaptı.
Aramalarda 2 bin 870 paket gümrük kaçağı sigara ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 15 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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