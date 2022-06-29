Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

29.06.2022 10:57
Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Son dakika habere göre Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 41 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Gazi köyünde yaşayan M.A'ya kene yapıştı.

Rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Gazi köyüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Kırım, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi öldü - Son Dakika
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