Son dakika haber: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 30 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulandı.

15-18 Ocak günleri belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı.

Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 19, jandarma bölgesinde 11 kişiye 12 bin 810 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi.