Son dakika haber! Sivas'ta lise öğrencisini bıçaklayarak öldüren sanığa 10 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Sivas'ta iki yıl önce tartıştığı lise öğrencisini kalbinden bıçaklayarak öldüren sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sivas 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık B.K, Kayseri Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Mahkeme salonunda taraf avukatları, maktul Y.E.A'nın ailesi, yakınları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatı hazır bulundu.

Son sözleri sorulan sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

"Kasten öldürme" suçundan sanık B.K'yi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandıran mahkeme heyeti, sanığın eylemi "haksız tahrik" altında işlediği gerekçesiyle cezayı 24 yıla indirdi.

Suç tarihinde 15 yaşından büyük 18 yaşından küçük olan sanığın cezasında 1/3 oranında indirime giden mahkeme heyeti, B.K'nin 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Akdeğirmen Mahallesi Ethembey Parkı'nda 22 Ekim 2019'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada B.K, üzerindeki bıçakla Y.E.A. (16) ve Ö.A'yı (16) yaralamıştı. Numune Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.A. yaşamını yitirmişti.