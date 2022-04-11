Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

11.04.2022 16:58
Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

Son dakika haberi: Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldıSivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 34 şahıs hakkında işlem yapıldı

Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik olarak uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Son 14 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 80.82 gram Metamfetamin, 87.23 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 40 adet Sentetik Ecza Hap, 83 adet Ecstacy, 20.07 gram Esrar, 24.48 gram Hint Keneviri Tohumu, 1 adet ruhsatsız tüfek ve iki adet şarjör, 1 rulo alüminyum folyo ve 2 adet hassas terazi, 2 adet Tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 34 adet fişek, 4 adet narkotik madde kullanma aparatı, 6 bin 880 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirilmiştir.

Çalışmalarda 42 şahıs hakkında işlem yapılırken 4 şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu. - SİVAS

Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor
Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor

YORUMLAR
500
Genç kadın evinde çıplak halde ölü bulunmuştu, polis başka olayla bağlantıyı araştırıyor Genç kadın evinde çıplak halde ölü bulunmuştu, polis başka olayla bağlantıyı araştırıyor AK parti teşkilatı iftarı güvenlik güçleriyle birlikte yaptı AK parti teşkilatı iftarı güvenlik güçleriyle birlikte yaptı

Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:56 Eski futbolcu Dirk Kuyt, ringe çıkmaya hazırlanıyor
16:45 Kızını öldürüp idama mahkum edilen 14 çocuklu anne için kampanya!
16:39 Fenerbahçe'de top koşturan Crespo'yu izlemeye gelen dev kulüpten rekor teklif!
16:36 Takım elbiseli hırsız, 6 bin liralık bisiklet çaldı
16:32 Bakan Karaismailoğlu, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle İBB Başkanı İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı
16:13 Mustafa Sarıgül'den siyasi partilere çağrı: Genel af çıkaralım
16:04 İstanbul Emniyet'i "Zeytinburnu Kasabı" adlı hesap sahibinin 2 ay önce tutuklandığını açıkladı
15:51 David ve Victoria Beckham oğullarının, yeni soyadından pek memnun değil: Paylaşımlarda sadece kendi soyadlarını kullandılar
15:47 Yakılarak öldürülmüştü! Pınar Gültekin davasında yine karar çıkmadı! Anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
15:47 Herkes Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını merak ediyor, İmamoğlu'na yine soruldu! Cevap: Seçim takvimi geldiğinde konuşuruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 17:05:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Sivas'ta narkotik operasyonları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement