Son dakika haber... Sivas'ta o köy karantinaya alındı

Son dakika haberleri: Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyü, korona virüs salgınının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı. - SİVAS

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