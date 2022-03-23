Son dakika haber: Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığın yargılanmasına başlandı

23.03.2022 14:39
Son dakika haber: Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığın yargılanmasına başlandı

Son dakika gündem haberine göre Sivas'ın Gürün ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdükten sonra kullanılmayan mermer ocağına gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldürdükten sonra kullanılmayan mermer ocağına gömdüğü iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya "kasten öldürme" suçundan yargılanan B.M. (42) tutuklu bulunduğu Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Öldürülen iki çocuk annesi F.Ö. (44) ile sanığın avukatları ve tanık Y.D.O, duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık B.M, savunmasında, yaklaşık 5 yıl önce tanıştığı maktulün ailesi ve çocuklarıyla görüşmediğini ve Gürün ilçesine gelerek ev tuttuğunu söyledi.

F.Ö'nün ihtiyaçlarını karşılamak için zaman zaman evine gittiğini öne süren sanık, bir süre sonra tartıştıkları maktulün kendisinden para istediğini ve vermesi durumunda ilçeyi terk edeceğini söylediğini iddia etti.

Bu teklifi kabul ettiğini anlatan sanık B.M, yanında çalışan arkadaşı M.F.A'nın, telefonla aradığı maktule kendisinin başka kadınlarla görüştüğü şeklinde sözler söylemesi üzerine F.Ö. ile yeniden tartışmaya başladıklarını belirtti.

Yüzleşmek için ilçedeki bir tepede F.Ö. ve M.F.A ile buluştuğunu ve arıcılık yaptığı için aracında bulunan tabancayı yanına aldığını iddia eden B.M, şunları anlattı:

"Arkadaşım M.F.A. ile F.Ö'nün aralarında bir ilişki olabileceğini düşündüm ve inkar ederlerse tabancayı görmeleri durumunda korkacaklarını düşündüm. Bu arada arkadaşım M.F.A. tabancayı görünce 'Bizi mi vuracaksın abi?' dedi. Tabancada bir mermi vardı ve onu da namluyu sürerek şarjörü çıkarttım. Tabancanın boş olduğunu göstererek onları vurmak gibi bir niyetim olmadığını söyledim. Bu sırada M.F.A'ya F.Ö'yü götürmesini söyledim. F.Ö. bize hakaret ederek gitmek istemediğini söyledi. Aşağı doğru yürümeye başladı ve sakinleştirmek için peşinden gittim. Bu sırada belimdeki tabancanın düşeceğini düşünerek elime aldım. F.Ö. yanına gittiğimde elimde bulunan silahı tutarak göğüs kısmına dayadı ve 'beni öldür' diye bağırdı. Bu esnada tabanca ateş aldı."

Paniğe kapıldığını, yaralanan F.Ö'yü aracın bagajında hastaneye götürmek istediğini anlatan sanık, maktulün yolda öldüğünü anlayınca bir yere gömdüğünü ve üzerini taşlarla kapattığını ifade etti.

Cesedi belirli aralıklarla kontrol etmeye gitmiş

Sanık B.M, 2-3 gün aralıklarla cesedi kontrol etmeye gittiğini, maktulün cep telefonunu da bölgeye attığını anlattı.

Maktule evden kaçmış süsü vermek için ikamet ettiği evden bavulunu ve çantalarını aldığını söyleyen sanık, daha sonra bunları F.Ö'yü gömdüğü bölgede yaktığını itiraf etti.

Olayı polise anlatmayı çok kez düşündüğünü ancak cesaret edemediğini belirten B.M, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğunu dile getirdi.

Olaydan önce kozmetik malzemesi satan Y.D.O. ile tanıştığını ve kendisine yardımcı olabileceğini düşünerek olayı anlattığını aktaran sanık B.M, cinayeti bilerek ve isteyerek işlemediğini belirterek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Tanık Y.D.O. ise sanığın olayı kendisine telefonda anlattığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirtti.

Duruşma, 12 Mayıs'a ertelendi.

Olayın geçmişi

Gürün ilçesinde 20 Nisan 2021 tarihinden itibaren kendisinden 40 gün haber alınamayan F.Ö'nün, gönül ilişkisi yaşadığı iddia edilen erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Olayın ardından cinayeti işlediği silahla intihar girişiminde bulunan B.M, tedavisinin yapıldığı hastanedeki ifadesinde kadını öldürdüğünü itiraf etmişti.

Polis ekipleriyle Gürün'e bağlı Kavak köyü Ergeç mevkisinde bulunan kullanılmayan bir mermer ocağına ambulansla getirilen B.M, F.Ö'yü öldürdükten sonra gömdüğü yeri polislere göstermişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Sivas'ta öldürdüğü kadını mermer ocağına gömen sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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