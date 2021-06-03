Son dakika haber... Sivas'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 ölü (5)

Son dakika haberler: CENAZELER YARIN TESLİM EDİLECEKSivas'ta, kaza sonrası Suşehri ve Gölova devlet hastanelerinin morguna kaldırılan 3'ü çocuk 9 kişiye ön otopsi yapıldı.

CENAZELER YARIN TESLİM EDİLECEK Sivas'ta, kaza sonrası Suşehri ve Gölova devlet hastanelerinin morguna kaldırılan 3'ü çocuk 9 kişiye ön otopsi yapıldı. Bölgeye gelen ailelerinin teşhisinin ardından cenazeler, yarın sabah detaylı otopsi işlemi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderilecek. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketlerine götürülecek.



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