Son dakika haber! Sivas'ta otomobilde çıkan yangını jandarma ekipleri söndürdü - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde jandarma kontrol noktasına yaklaştığı sırada alev alan araçta çıkan yangın, jandarma ekiplerince söndürüldü.
M.P. (41) idaresindeki 58 ER 918 plakalı otomobilde, Şarkışla ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi arasında kara yolunda önleyici hizmet devriyesi yürüten jandarmanın bulunduğu kontrol noktasına yaklaştığı sırada yangın çıktı.
Jandarma ekiplerince emniyete alınarak alev alan araca yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi.
Yangın jandarma ekipleri tarafından söndürüldü.
Araç, soğutma işlemi yapıldıktan sonra bölgeye çağrılan çekiciyle sanayiye götürüldü.
Kaynak: AA
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